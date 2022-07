Préparateur physique de l'OL, Antonin da Fonseca a suivi de près le retour petit à petit de Daniëlle van de Donk suite à sa grave blessure à la jambe. Il évoque cette réathlétisation inédite.

Fin novembre, Daniëlle van de Donk était en sélection lorsqu'elle s'est blessée gravement. Victime d’une rupture traumatique du jambier antérieur droit, la Néerlandaise a dû passer un long moment loin des terrains. Elle est revenue en toute fin de saison, pour la dernière journée le 1er juin face à Issy (victoire 4 à 0 et un but en prime). Durant son absence, la milieu de terrain a travaillé avec Antonin Da Fonseca, préparateur physique du club.

Celui qui est également le responsable performance de l’OL a évoqué pour Le Progrès la réathlétisation de la joueuse de 30 ans. "Ça n’arrive pour ainsi dire jamais, ou alors chez les personnes de 50-60 ans. Sa blessure est unique au monde : il n’y avait pas de cas précédent dans le sport haut niveau. Je n’ai trouvé aucune publication scientifique sur le sujet", explique-t-il, avec en plus particularité supplémentaire pour van de Donk. La jambe touchée est celle qu'elle utilise pour frapper. "Il a fallu voir au jour le jour comment ça avançait", poursuit le membre du staff.

"Il faudra la canaliser"

Néanmoins, le travail semble aujourd'hui payer. Revenue à temps pour participer à l'Euro, l'internationale batave a participé au parcours de son pays avec quatre titularisations et un but. Celui-ci s'est terminé en quarts de finale face à la France (1-0 après la prolongation). Van de Donk va désormais profiter de quelques jours de repos avant de retrouver ses coéquipières. "Il va falloir qu’on continue de la suivre les six prochains mois. On va faire attention à sa charge et au fait qu’elle récupère bien sur le plan mécanique et physiologique, rassure Antonin Da Fonseca. Il faut rester prudent. Surtout que Danielle est plutôt du genre à vouloir en faire plus que les autres, il faudra la canaliser."