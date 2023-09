OL, Aulas, Textor : Bruno Genesio se dit "peiné"

Bruno Genesio, l'ancien entraîneur de l'OL et actuel coach de Rennes, s'est dit "peiné" jeudi par le conflit ouvert entre le nouveau propriétaire de Lyon John Textor et son prédécesseur Jean-Michel Aulas.

"Je suis peiné tout simplement", a ainsi réagi Bruno Genesio, interrogé vendredi sur le conflit ouvert entre le nouveau propriétaire de l'OL John Textor et son prédécesseur Jean-Michel Aulas. "Ce que je peux vous dire, c’est que je suis peiné, tout simplement. Pour le reste, je ne dis rien, comme ça personne ne pourra commenter mes propos. À chaque fois que je donne un avis, l’autre jour, c'était sur les entraîneurs de Lyon et Nantes, on a dit ‘de quoi il se mêle’. Je suis peiné pour mes amis lyonnais et j’en ai encore plein là-bas, c’est tout", a-t-il ajouté, refusant toutefois de commenter davantage, lui qui a entraîné l'Olympique lyonnais de 2015 à 2019 après y avoir évolué comme joueur puis au sein de l'encadrement.

"Beaucoup de similitudes entre l'OL et Rennes"

Toujours proche de son club formateur, Bruno Genesio garde encore des attaches dans la capitale des Gaules. Mais ne comptez pas sur lui pour décrypter en long et en large la telenovela lyonnaise qui se joue actuellement. L'entraîneur rennais a d'autres chats à fouetter avec le déplacement de Rennes à Brest samedi (17h). Néanmoins, depuis son arrivée en Bretagne, son passé de Lyonnais ne le quitte pas et toute occasion est bonne pour faire un comparatif entre les deux clubs.

La montée en puissance de Rennes ces dernières saisons en Ligue 1 a permis à Genesio de faire un parallèle. "Il y a beaucoup de similitudes avec, d'abord, un propriétaire qui est une personne physique, des gens qu'on côtoie, qui aiment leur club, un ancrage dans la durée. La deuxième similitude, c'est la formation qui est un élément important de la politique sportive. La troisième, c'est la progression étape par étape, avec des joueurs de plus en plus expérimentés qui arrivent, avec Nema (Matic) et Steve (Mandanda) actuellement ou Steven (Nzonzi) avant. Ça a été la même chose à Lyon avec arrivée de Sonny (Anderson)."