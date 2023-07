Hervé Renard célébrant un but des Bleues avec Eugénie Le Sommer (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Trois jours après le dernier match amical de la préparation, l’équipe de France se prépare pour la Jamaïque (23 juillet). Lundi, Eugénie Le Sommer a été préservée pour la deuxième séance des Bleues.

Encore cinq jours avant le grand jour. Le 23 juillet, l’équipe de France va faire son entrée dans la Coupe du monde face à la Jamaïque. Ce rendez-vous est forcément attendu par les Bleues et ce n’est pas le revers (1-0) contre l’Australie qui a entamé cet enthousiasme. Néanmoins, Hervé Renard a vu qu’il restait encore un peu de travail avant ce match inaugural et ses joueuses ne font pas relâche.

Si les Françaises disposent d’un jour de repos ce mardi, les coéquipières de Wendie Renard ont eu le droit à une double dose d’entraînement lundi. Enfin, pas toutes. Selon L’Équipe, Eugénie Le Sommer n’a pas participé à la seconde séance, ménagée par le staff français après un entraînement matinal poussé et physique.

Du vélo d'appartement pour Bacha

À 34 ans, Le Sommer est l’une des rares options d’expérience sur le front de l’attaque et les Bleues ne veulent prendre aucun risque. La mésaventure Selma Bacha semble avoir poussé le staff à redoubler de vigilance. D’après nos confrères, la latérale gauche de l’OL a commencé à refaire du vélo d’appartement en marge du groupe, bien qu’elle continue à porter une attelle le reste du temps. Son absence contre la Jamaïque est déjà actée et c’est une course contre-la-montre qui se joue désormais pour voir Bacha être sur pied contre le Brésil le 29 juillet à Brisbane.