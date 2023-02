Avec son doublé face à Bordeaux (3-0), Dzsenifer Marozsán s'inscrit dans la lignée de ses dernières performances. En revanche, on attendait un peu plus de la doublette Becho-Casacrino devant. Retrouvez le top et flop d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top d'OL - Bordeaux (3-0) : Dzsenifer Marozsán juste et récompensée

Sur une bonne lancée déjà avant ce match face à Bordeaux, l’Allemande s’est de nouveau offerte un doublé, son deuxième de la saison après celui à Rodez avant la trêve. Déjà parmi les meilleures joueuses de la partie ce jour-là, elle a récidivé ce 26 février. Adroite face aux cages avec une belle reprise sur corner et une autre sur coup franc, la milieu de terrain a surtout été très juste avec la balle. Elle a su faire parler sa qualité technique pour délivrer de bons ballons à ses coéquipières. On a aussi vu Marozsán assurer plusieurs replis défensifs. Un peu émoussée sur la fin, elle provoque tout de même la dernière faute qui aboutira au 3e but.

Le flop : l’apport du duo Becho - Cascarino

Dans une affiche grandement dominée par les Fenottes, on pouvait attendre plus des deux attaquantes titulaires. Peu en vue, Becho n’a pas eu énormément de ballons intéressants à exploiter. Elle a aussi parfois fait les mauvais choix ou manqué de justesse technique. De l’autre côté, Cascarino a fait parler sa vitesse, mais sans créer beaucoup de danger finalement. Elle rate en plus une belle opportunité d’ouvrir la marque (19e). Néanmoins, elles n’ont pas non plus livré une mauvaise performance, simplement été un cran en dessous de leurs coéquipières globalement.