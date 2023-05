Grâce aux différents départs cet hiver, Barcola a commencé à exprimer tout son talent du côté de l'OL. À l'heure actuelle, sa valeur marchande s'élève à 7M€. Un chiffre qui pourrait continuer de monter très rapidement.

Il y a un an, le jeune Bradley Barcola était évalué entre 500K€ et 1M€ (selon le site spécialisé de référence Transfermarkt). Depuis, et surtout grâce à ses cinq derniers mois, à l'Olympique lyonnais, sa valeur marchande a été multipliée par sept Désormais, son prix est fixé à 7 millions d'euros. Évidemment, s'il doit y avoir un transfert, ce montant sera revu à la hausse et Bradley Barcola ne devrait pas partir pour cette somme. En attendant, ses excellentes récentes performances pourraient continuer à faire grimper le tarif de l'ailier de 20 ans, s'il continue d'avoir le même rythme de progression. De plus, l'attaquant lyonnais n'a pas séduit tout le monde dès le départ dans le Rhône. Notre consultant Nicolas Puydebois a lui-même son mea culpa en début de semaine face au niveau affiché par le Gone.

Quelques départs, puis le jeune s'est envolé

Suite au prêt de Karl Toko-Ekambi à Rennes, et le choix de Mateus Tetê de partir du côté de Leicester, les jeunes attaquants dont Barcola ont pu bénéficier de plus de temps de jeu à partir du mercato hivernal. Souvent positionné ailier droit, Barcola a été décisif à 14 reprises en 18 rencontres depuis les différents départs.

Sa participation au match de dimanche face à Clermont (13h) est remise en cause en raison d'une infection bactérienne.