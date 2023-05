OL - PSG : un 4-3-3 avec Hegerberg titulaire

Ada Hegerberg lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour la finale de Coupe de France, l'Olympique lyonnais féminin affronte le PSG à 16 heures au stade de la Source à Orléans. Pour cette rencontre, Sonia Bompastor a décidé d'aligner Ada Hegerberg dans un 4-3-3.

Sonia Bompastor vient de dévoiler son onze de départ pour la finale de Coupe de France face au PSG à 16 heures. Comme à son habitude, l'entraîneuse des féminines de l'OL a choisi de ne pas réaligner la même composition qu'au match précédent. Cette fois-ci, elle a choisi de mettre un trio d'attaque composé de d'Amel Majri, Ada Hegerberg et Delphine Cascarino. Pas de Signe Bruun ou Eugénie Le Sommer pour commencer à la place de titulaire. Enfin, concernant la ligne du bas, Lindsey Horan, Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk occupent le milieu.

Une défense indéboulonnable à l'OL

En revanche, une chose ne bougera pas au coup de sifflet comparé aux autres matches, la charnière centrale. Bien entendu, la capitaine Wendie Renard est bien là au poste de défenseure centrale gauche, et Vanessa Gilles l'accompagne à sa droite comme depuis plusieurs mois maintenant. Pour les côtés, Ellie Carpenter tient son couloir droit et Selma Bacha va faire de même à gauche. La rencontre a lieu à Orléans et les Fenottes espèrent décrocher leur dixième titre dans la compétition...

La composition de l'OL contre le PSG : Endler - Carpenter, Gilles, Renard, Bacha - Egurrola, Horan, van de Donk - Majri, Hegerberg, Cascarino