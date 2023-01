Dimanche face à Clermont, l’OL avait du mal à être dangereux, mais il semblait au moins maîtriser son adversaire. Les changements effectués par Laurent Blanc en fin de match n’ont pas aidé l’équipe, bien au contraire.

Il est bien évidemment très commode de vouloir refaire le scénario d’une rencontre une fois le coup de sifflet final passé. Il n’empêche que pour ce qui est du duel contre Clermont dimanche (0-1), certaines décisions de Laurent Blanc ont pu interroger. Non pas dans le 11 de départ, qui semblait plutôt cohérent car l’OL souhaitait enchaîner une deuxième victoire de suite après celle à Brest (2-4).

On parle plutôt ici des changements en cours de partie, et même plus précisément à partir de la 72e minute, puisque l’entraîneur rhodanien n’en a pas effectué avant. Voyant que son équipe n’arrivait pas à forcer le verrou auvergnat, même si elle était installée dans le camp adverse depuis le début de la deuxième période, il a décidé de modifier son système. Rayan Cherki est sorti, remplacé par Moussa Dembélé, tout comme Tetê par Romain Faivre et Maxence Caqueret par Houssem Aouar.

Un triple changement qui a affaibli l'équipe

Voilà l’Olympique lyonnais disposé en 4-4-2 pour terminer la partie, mais sans son joueur créateur et certainement le meilleur, au moins le plus dangereux, Cherki. De plus, les trois éléments frais sur le terrain n’ont strictement rien apporté, bien au contraire. “Je suis déçu par les entrants, oui. Ils peuvent beaucoup mieux faire. J’ai la naïveté de penser que tout le monde s’investit à 100 %”, a reconnu Laurent Blanc à l’issue de la défaite.

Ce n’était clairement pas le cas. S’il est bien évidemment plus difficile de juger Jeff Reine-Adélaïde (entré à la 87e) et Bradley Barcola (90e), les trois garçons cités plus haut n’ont pas eu le rendement espéré. “C’est toujours plus facile de notre place et après le match de faire une analyse. J’aurais juste aimé d’autres choix et que le coach ait plus d’impact dans ses changements. Il a sûrement ses raisons, mais il sort Rayan Cherki alors qu’il est selon moi le garçon le plus entreprenant depuis deux rencontres, a regretté Nicolas Puydebois dans “Tant qu’il y aura des Gones”. Par rapport aux ailiers, notamment Karl Toko-Ekambi, qui revient toujours intérieur et qui est très lisible pour l’adversaire. Pourquoi il reste, c’est une bonne question. Maxence Caqueret est remplacé alors qu’il était en place, même s’il n’a pas dynamisé ce milieu de terrain.”

Les remplaçants n'arrivent pas à être décisif

Le triple changement à la 72e minute a quasiment scellé la fin des espoirs de victoire de l’OL puisqu’il n’y plus eu d’occasion par la suite. Au contraire, Clermont a arraché un précieux succès sur un penalty par un de ses entrants après avoir inversé le rapport de forces dans les dix dernières minutes. Tout cela contraste avec le banc lyonnais qui n’est plus décisif. Dembélé est le seul remplaçant à avoir marqué cette saison (fin août à Reims et début septembre contre Angers).

Il devient difficile dans ces conditions pour une équipe de performer si aucun footballeur lancé en cours de jeu ne peut améliorer le rendement du 11. “On fait entrer des joueurs avec lesquels on sait, au vu des performances passées, qu’il ne se passera rien : Faivre, Aouar… Ce dernier est en fin de contrat l’été prochain et il n’est plus dans le projet, ça se sent, ça se voit. Pourquoi on le met ? Faivre doit prouver qu’il peut avoir sa place, il n’y est pas l’attitude, dans le non-verbal”, a constaté Nicolas Puydebois.

Peu de solutions offensives sur le banc pour Blanc

Sur cet exercice, l’OL ne peut visiblement s’appuyer que sur un groupe très restreint d’éléments performants, au moins un minimum. Mais lorsque le scénario du match est accroché et qu’il faut s’ajuster pour battre son adversaire, Laurent Blanc manque de solution, surtout dans le secteur offensif.

Quel remède utiliser alors ? Faire appel à des Gones qui n’attendent que d’être lancés dans le grand bain (Mohamed El Arouch ou Bradley Barcola par exemple). Dans un tel marasme, c’est possiblement risqué, mais d’un autre côté, l’Olympique lyonnais fonce droit dans le mur avec certains titulaires et remplaçants actuels. “Si vous pensez que les jeunes sont la clé du renouveau de Lyon, peut-être que vous avez raison, mais je ne suis pas de cet avis”, a jugé Blanc, qui lui évoque plutôt l’expérience. Mais au fond, peu importe l’âge du joueur, il faut en priorité que cet effectif retrouve une certaine émulation pour pousser chacun à progresser et à se surpasser. Et cela passera presque assurément par des changements dans le groupe car ce dernier apparaît en bout de course.