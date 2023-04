OL : déjà une fuite du maillot domicile 2023-2024 ?

Bradley Barcola dépité après OL – Lorient en mars 2023 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Tandis que la saison 2022-2023 se rapproche de la fin, il est déjà temps de regarder vers le futur. Vendredi, le site toujours bien informé Footy Headlines a dévoilé un aperçu de ce que pourrait être le maillot de l’OL à domicile la saison prochaine.

Y-aura-t-il le badge de la Ligue Europa sur la manche droite ? Il faudra attendre jusqu’à la fin avril maximum et une potentielle finale de Coupe de France pour le savoir. Seulement, le site spécialité dans la fuite des futures tuniques de football Footy Headlines a dévoilé vendredi un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le maillot de l’OL au Parc OL la saison prochaine. Une tunique blanche comme le veut la tradition qui n’est pas sans rappeler le maillot de la saison 2003-2004 porté par Juninho et consorts pour le deuxième titre de champion de France.

Si la fuite n’est bien évidemment pas confirmée par le club qui a des enjeux marketing à respecter, la conception du maillot, si elle vient à se révéler juste, a déjà fait son petit tabac sur les différents réseaux sociaux. Les supporters de l’OL semblent avoir validé cette tunique. Les bandes rouge et bleu sur le côté gauche du torse, ces pointes d’or au niveau des épaules ainsi que la couleur du drapeau français sur le col comme un clin d'œil au meilleur ouvrier de France (et de Paul Bocuse ?) ont déjà fait leurs effets. Ne reste désormais plus qu’à attendre de voir si la rumeur n’était finalement que la vérité.