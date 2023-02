OL : Diomandé a joué son 50e match de Ligue 1

Sinaly Diomandé au duel avec Seko Fofana lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Une nouvelle fois titulaire dimanche contre Lens (2-1), Sinaly Diomandé a disputé sa 50e rencontre de Ligue 1 depuis le début de sa carrière à l'OL en 2020.

Devenu un membre important du 11 de Laurent Blanc et de la défense centrale aux côtés de Dejan Lovren, Sinaly Diomandé a enchaîné dimanche face à Lens (2-1) sa 7e titularisation consécutive toutes compétitions confondues. Lors de ce rendez-vous contre les Sang et Or, l'Ivoirien a fêté sa 50e apparition en Ligue 1.

Sa première avec l'OL en championnat remonte au 18 septembre 2020, lorsqu'il avait été lancé face à Nîmes (0-0). Cette saison, le joueur de 21 ans compte 12 affiches dans l'élite, un total auquel il faut ajouter trois rencontres de Coupe de France.