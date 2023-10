Après un jour de repos lundi, les joueurs de l’OL ont repris le chemin de l’entraînement mardi. Avec six séances cette semaine, Fabio Grosso veut monter encore un peu plus l’exigence avant un match déjà capital contre Lorient.

Le sentiment d’urgence est bien là. Mardi, deux jours après la nouvelle déconvenue à Reims, personne ne fait vraiment le mariole au centre d’entraînement de Décines. Avec une 18e place et seulement deux points pris, le club sait déjà qu’une grande partie de la saison de l’OL se joue dans les prochaines semaines. Avec les réceptions de Lorient dimanche (15h) et Clermont, le 22 octobre (20h45), ce sont deux matchs de la peur qui se profilent pour les Lyonnais. Deux matchs qui doivent enfin lancer la machine et reprendre de la confiance avant un calendrier qui s’annonce bien plus corsé. Car c’est tout le paradoxe de la situation de l’OL actuellement.

Lanterne rouge de la Ligue 1, le club lyonnais a pourtant bénéficié d’un début de saison clément avec le PSG comme seul cador du championnat. Le reste arrive d’ici à décembre et ce n’est pas forcément pour rassurer en coulisses. Toutefois, il y a bien une pointe d’optimisme, couplée à de la frustration de ne pas voir le même visage que la semaine, qui domine au sein du centre d’entraînement. La partition des joueurs de Fabio Grosso pendant une demi-heure dimanche à Reims a montré que certaines idées de l’Italien commençaient à être intégrées. Le coach a espoir, lui "qui a vu la lumière au fond du tunnel", et se montre impliqué. Mardi, pour la séance hebdomadaire complète ouverte à la presse, Grosso a donné de la voix, pour expliquer, recadrer, encourager. Souvent en français, parfois en italien quand il commençait à s’exciter et à pousser ses joueurs à en donner plus.

Du mouvement et encore du mouvement demandé

Ces derniers ont plutôt fait preuve de sérieux. Quand vendredi, à deux jours du déplacement à Reims, les rires étaient de la partie lors d’un toro collectif, cette première séance de la semaine n’a pas laissé place à ces éclats. Concentrés, le visage fermé et le regard noir pour certains, les joueurs de l’OL donnent l’impression d’avoir conscience de la situation, en apparence. C’est d’ailleurs ce qui frustre à la lecture de cet entraînement d’une heure et demie. Quand l’OL semble amorphe le week-end, il y a de la vie, de l’envie, parfois un peu trop.

Chaque contact ou début de prise de bec comme entre ces deux joueurs sur des contacts un peu trop appuyés sont forcément sur-interprétés en ces temps de crise. Mais, il y a cette impression que le match de championnat a désormais créé un blocage dans les têtes lyonnaises. L’aspect mental, Fabio Grosso ne cesse de le mettre en avant depuis son arrivée il y a maintenant deux semaines. Il tente de créer un groupe à son image en multipliant les rassemblements communs comme ce déjeuner collectif mardi midi, mais le travail reste colossal et pas seulement dans la cohésion de groupe.

Si pendant les matchs, l’intensité peut être remise en question, ça se parle, ça va au contact à l’entraînement #OL pic.twitter.com/e27X5WRCUh — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) October 3, 2023

Six entraînements jusqu'au match de Lorient

L’ancien entraîneur de Frosinone l’a concédé lui-même, cet effectif n’est pas taillé pour ce qu’il recherche dans sa philosophie de jeu. Non pas que les joueurs ne soient pas à la hauteur, mais il existe aujourd’hui un déficit physique qui empêche cette évolution. Depuis le début de saison, l’OL est l’une des équipes qui courent et qui sprintent le moins dans le championnat de France. Avec une volonté d’un jeu toujours en mouvement, Fabio Grosso se retrouve forcément limité. C’est dans cette optique de monter le curseur physique que six séances ont été programmées cette semaine avant le match ô combien important contre Lorient.

Ce mercredi ainsi que jeudi, les coéquipiers de Rayan Cherki auront le droit à une double dose avec un travail physique le matin et du jeu l’après-midi. Mardi, l’heure et demie a permis de voir ce condensé avec des Lyonnais délaissant les crampons en fin de semaine pour taper physiquement dans les organismes avec des tours de terrain en un temps donné. Avec Fabio Grosso, l’OL a adopté la culture italienne de l’effort. Il ne reste plus qu’à l’apercevoir sur le terrain les jours de matchs.