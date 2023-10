L’OL Groupe affine son conseil d’administration

Après l’arrivée de Michele Kang début septembre, l’OL Groupe a communiqué sur l’arrivée de deux autres femmes dans le conseil d’administration.

À l’heure où Iconic Sports cherche à récupérer 75M€ suite à une non-entrée en Bourse comme SPAC d’Eagle Football, le conseil d’administration de l’OL Groupe continue d’évoluer. James Dinan, patron d’Iconic Sports, en fait toujours partie, mais ces dernières semaines, il y a eu du mouvement suite à l’offre publique d’achat initiée par Eagle Football et clôturée le 2 août dernier. Plusieurs démissions avaient été actées par le conseil d’administration du 6 septembre dernier avec les départs d’Annie Famose, Héloïse Deliquiet, Sidonie Mérieux, Pauline Boyer-Martin et Annie Bouvier, et du président de Botafogo Durcesio Mello.

5 femmes sur 12 membres

Future grande patronne de l’OL féminin, dans l’attente du closing définitif, Michele Kang avait fait son entrée dans le CA de l’OL Groupe et a été rejointe par deux autres femmes en qualité d’administratrices indépendantes suite au conseil d’administration qui s’est tenu le 28 septembre 2023. Si Ron Friedman et Alexander Bafer ont choisi de démissionner, Bethel Gottlieb et Deborah Andrews viennent remplacer Héloïse Deliquiet et Pauline Boyer-Martin, dont les mandats courraient jusqu’en 2028 et 2026. Le nouveau conseil d’administration de l’OL, compte donc 12 membres, dont 5 femmes (représentant 42% des administrateurs) et 5 administrateurs indépendants.