OL - Euro 2022 : encore 9 Fenottes en course

Le contingent de Fenottes encore en lice à l'Euro est désormais de 9 après la phase de poules. Un choc entre la France et les Pays-Bas mettra aux prises 7 joueuses de l'OL.

Elles étaient 11 sur la ligne de départ de cet Euro 2022. 11 Fenottes à la lutte pour remporter le trophée continental qui sera délivré le 31 juillet après la finale. En ce mardi 19 juillet, il est l'heure de dresser un premier bilan pour les joueuses de l'OL. Elles sont encore 9 en lice avant le début des quarts de finale mercredi.

Cela veut donc dire que deux Rhodaniennes ont quitté la compétition : Ada Hegerberg (Norvège) et Signe Bruun (Danemark). Pour les deux attaquantes, les vacances vont débuter. Pour le reste, les autres Lyonnaises vont entrer dans un nouveau tournoi à élimination directe. Sara Däbritz ouvrira le bal jeudi avec l'Allemagne contre l'Autriche. Vendredi, la Belgique de Janice Cayman tentera de réaliser l'exploit en éliminant la Suède pour une première demi-finale.

Au moins 2 Fenottes dans le dernier carré

Enfin, le match qui intéressera le plus les supporteurs de l'OL se disputera samedi avec l'affiche entre la France et les Pays. Un duel entre 7 Fenottes (Renard, Mbock, Bacha, Malard et Cascarino pour les Bleues, Damaris Egurolla et Daniëlle van de Donk chez les Néerlandaises). Cela vont donc dire qu'au moins deux joueuses de l'Olympique lyonnais verront le dernier carré.