OL : Fabio Grosso face à ses choix

Après trois matchs à la tête de l’OL, Fabio Grosso n’a pas encore trouvé la formule pour faire gagner son équipe. La trêve doit lui permettre de mieux cerner son effectif et de le conforter dans ses choix.

Trois matchs pour voir, une trêve internationale pour trancher. Lundi, l’OL a entamé une semaine décisive pour son avenir. Il s’apprête à recevoir Clermont dimanche (20h45), seule équipe moins bien classée après huit journées (les Clermontois comptent toutefois une rencontre de moins). Fabio Grosso et son groupe seront donc dos au mur le 22 octobre, attendus au tournant par les supporteurs et les observateurs.

Intronisé mi-septembre sur le banc lyonnais, l’Italien a ensuite eu trois semaines et autant d’affiches (Brest, Reims et Lorient) pour se familiariser avec ses joueurs. Sur le plan comptable, cela n’a pas eu l’impact espéré, avec un seul point pris face aux Lorientais (3-3), pour deux revers sur des scores de 1-0 et 2-0 contre les Brestois et les Rémois.

Fin de la période d'acclimatation pour Grosso

Avec la coupure qui s’est installée il y a neuf jours maintenant, l’entraîneur rhodanien a eu le temps de se poser, de revoir les prestations d’Alexandre Lacazette et de ses partenaires, mais aussi de faire travailler ses troupes. Désormais, à partir de dimanche, il sera probablement observé avec un peu moins d’indulgence que lors de sa période d’acclimatation.

Il l’avait annoncé à son arrivée, avec Grosso, pas de passe-droit, les meilleurs et les plus investis joueront, et tant pis pour ceux qui ne suivent pas le mouvement. Pour l’instant, difficile de juger de ses choix, notamment car il a changé de 11 et de système à chaque fois, mais au moins, il a intégré un peu de nouveauté. Ainsi, Jake O'Brien et Mahamadou Diawara ont découvert le football élite sous ses ordres.

Déjà quelques décisions fortes

Des nouveaux visages donc, mais aussi quelques décisions fortes, comme celle de se passer de Corentin Tolisso face aux Merlus, tout comme Rayan Cherki, déjà sur le banc à Brest. A première vue, ces garçons n’ont pas convaincu leur coach, du moins pas suffisamment, peut-être un premier signe que les statuts ne feront pas de vous un titulaire certain.

Mais maintenant, il va falloir, pour que l’ancien technicien de Frosinone soit crédible, que les résultats suivent, bien que ses choix aient été approuvés par son capitaine. 17e du championnat, l’OL n’a plus le temps, et dès dimanche, l’équipe alignée par Grosso devra l’emporter, et dans le meilleur des mondes, enchaîner une belle série avec Marseille (29 octobre), Metz (5 novembre) et Rennes (12/11).

L'OL a besoin de remplaçants décisifs

Pour réussir sa mission, il aura besoin de bonnes performances de son 11 de départ, mais aussi de ses remplaçants. Or, pour le moment, ces derniers sont aux abonnés absents, le meilleur exemple étant la partie contre Lorient. Sur les quatre joueurs entrés avant la 71e, seul Saël Kumbedi s’est mis au niveau attendu. Les trois lancés sur la pelouse à l’heure de jeu, Mama Baldé, Corentin Tolisso et Johann Lepenant, sont eux passés totalement au travers. “Il n’est pas aidé par les entrants. Tu dois pouvoir t’appuyer sur eux, ils peuvent amener de la fraîcheur, une plus-value, et dans cette rencontre, ce n’était pas le cas”, a regretté l’ancien gardien Nicolas Puydebois dans “Tant qu’il y aura des Gones”.

De son côté, Grosso devra peut-être se méfier des modifications de schéma en cours de match. Bien sûr, les erreurs individuelles ont plombé sa formation, mais ce passage à cinq derrière à la 70e n’était visiblement pas la bonne chose. Nicolas Puydebois, lui, conçoit ce bouleversement tactique. “Je peux comprendre que lorsqu’on ne sent pas la sérénité dans l’effectif, tu veuilles, parce que tu mènes (3-2 à cet instant), sécuriser ta défense, a justifié notre consultant. Hormis Kumbedi, les autres remplaçants n’ont pas apporté ce qu’ils devaient apporter. Ce n’est pas tant le changement de système, c’est plus l’apport des entrants.”

Déjà 22 joueurs essayés en 3 matchs

Jusqu’ici adepte du renouvellement et des changements, 14 sur 15 possibles en 3 affiches, l’ex-défenseur a essayé de nombreux éléments. Depuis sa prise de fonction, il a fait jouer 22 footballeurs, soit deux équipes complètes. Après cette quinzaine de jours, et même si certains étaient partis en sélection, la donne sera possiblement différente.

Puisque l’Olympique lyonnais ne joue qu’une fois pas semaine, Grosso pourrait être tenté de limiter un peu plus les rotations, à l’image de ce qu’avait fait Laurent Blanc, même si pour cela, il faut trouver une équipe-type qui fonctionne. Ce problème des remplaçants incapables d’être décisifs a dans tous les cas de fortes répercutions pour le club, qui manque de solutions une fois le coup d’envoi donné.