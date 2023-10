A l’OL, les remplaçants décisifs se font attendre

Les joueurs de l’OL à l’échauffement d’avant-match (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

N’hésitant pas à utiliser ses cinq changements, Fabio Grosso n’a pour l’instant pas vu l’impact de ces remplacements à l'OL. Depuis le début de la saison, aucun entrant n’a été décisif dans le jeu.

Quatre contre Brest, cinq à Reims puis de nouveau cinq contre Lorient. Depuis son arrivée sur le banc de l’OL, Fabio Grosso n’est pas du genre à ne pas joindre les actes aux paroles. En conférence de presse, l’entraîneur italien ne cesse d’affirmer qu’il compte sur les onze titulaires et surtout sur les cinq entrants, censés apporter un plus à l’équipe. En trois rencontres, il a montré que changer la moitié de son équipe n’était pas un souci.

À tort ou raison ? Le nul contre Lorient n’a clairement pas été dans le seul de Grosso avec des remplaçants qui n’ont rien apporté si ce n’est l’égalisation adverse avec cette passe de Mama Baldé pour Darlin Yongwa (79e). Ce n’est forcément pas le meilleur des messages envoyés à l’entraîneur, mais ce n’est pas un phénomène nouveau à l’OL.

La moitié de l'équipe changée à Reims et contre Lorient

Déjà la saison dernière, les remplaçants avaient du mal à se montrer décisif à leur entrée. Laurent Blanc n’avait pas manqué de pointer du doigt cet aspect et avait fini, par choix ou par défaut, de limiter au maximum les rotations. Quitte à tirer sur les organismes de ses titulaires. Qui a la bonne stratégie ? Pour le moment, personne. Depuis le début de la saison, l’OL n’a marqué que six buts dont trois contre Lorient.

Trois réalisations en première mi-temps qui n’ont donc pas permis aux entrants de se faire remarquer. Pour les trois autres ? Ce fut un penalty pour Tolisso, une réalisation de Lacazette sur une passe de Kumbedi et une offrande de Caqueret pour Tagliafico. Tous avaient été titulaires au coup d’envoi. Aucun but, aucune passe pour les entrants. Un axe de plus qui pourrait rendre de fiers services à l’OL pour redresser la barre.