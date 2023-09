OL féminin : à la quête d'un 37ᵉ titre ce dimanche

L'OL féminin dispute ce dimanche le Trophée des championnes face au PSG. L'occasion de rajouter un 37ᵉ trophée à leur palmarès.

Qui dit nouvelle saison dit forcément nouveaux objectifs. C'est dans cette optique que l'OL féminin de Sonia Bompastor s'avance avant d'affronter le Paris Saint-Germain ce dimanche à 21 heures au stade de l'Aube, à Troyes. Les Fenottes défient leur rival parisien dans le cadre du Trophée des championnes. Après avoir remporté les éditions 2019 et 2022, les coéquipières d'Eugénie Le Sommer visent un troisième sacre. Animées par cette soif intacte de trophées, les Rhodaniennes ont ainsi l'opportunité de remporter un 37ᵉ titre ce week-end.

16 fois championnes de France

Sur les 36 premiers glanés, les joueuses de l'OL ont réussi à décrocher à 16 reprises le titre de championne de France, dont 14 fois d'affilée (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020). Elles ont remporté les deux dernières éditions (2022 et 2023). Ajouter à cela les 8 sacres de championne d'Europe (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022) et 10 coupes de France (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2023). Sans oublier les deux sacres au Trophée des championnes comme évoqué précédemment. Ada Hegerberg et ses partenaires sont donc en mission avec l'objectif de tout rafler pour ce nouvel exercice 2023-2024. Et ça commence dès ce dimanche face au Paris Saint-Germain.