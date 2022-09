OL : Jérôme Boateng aperçu à l'Euro Basket vendredi

A deux jours du match contre le Paris Saint-Germain (dimanche 20h45), Jérôme Boateng était, tout comme Julian Pollersbeck, absent de l'entraînement. Peter Bosz a indiqué plus tard devant la presse que le défenseur souffrait d'une gêne musculaire. Forfait pour le choc de la 8e journée de Ligue 1, il était vendredi soir à Berlin pour assister à l'Euro Basket.

Boateng se trouvait dans les tribunes pour observer la demi-finale entre l'Allemagne et l'Espagne. A la fin de la partie, il devait certainement être déçu pour ses compatriotes qui se sont inclinés 96 à 91. Les Allemands disputeront donc la petite finale contre la Pologne dimanche. A noter que la France affrontera les Espagnols pour la médaille d'or.

Jerome Boateng looking good in that 🇩🇪 jersey.#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/eH7degpFgI

— #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 16, 2022