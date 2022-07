OL - Jeux Méditerranéens : Patouillet et les Bleuets visent la médaille d’or

Deux jours après avoir décroché leur qualification pour la finale, l’équipe de France de Mathieu Patouillet affronte l’Italie, ce lundi (20h45). Au tour précédent, le gardien de but lyonnais avait été titulaire.

Encore un dernier effort pour toucher au but. Invaincue depuis le début de la compétition, l’équipe de France U18 n’est plus qu’à 90 minutes de s’offrir l’or dans ces Jeux Méditerranéens 2022 qui se disputent du côté de l’Algérie. Après s’être défaits de la Turquie (2-0) en demi-finale, les Bleuets s’attaquent ce lundi à l’Italie pour la victoire finale au complexe Olympique d’Oran. Les coéquipiers de Mathieu Patouillet ont la possibilité de marquer l’histoire puisque la France n’a plus été sacrée dans cette compétition depuis 1967.

Patouillet titulaire ?

Il faut d’ailleurs remonter à 2001 pour que les Bleuets décrochent une médaille, en bronze, dans ces Jeux Méditerrannéens. Reste désormais à savoir si le gardien de but de l’OL sera encore titulaire. A son avantage contre la Turquie, le récent vainqueur de la Coupe Gambardella a vu Lionel Rouxel opérer une alternance avec Alain Zadi dans les buts français. Si cela se confirme, ce serait donc le gardien de l’AS Monaco qui sera le dernier rempart contre l’Italie.