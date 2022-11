OL : les Fenottes en Vendée durant l’hiver ?

Avec une trêve hivernale d’à peine trois semaines, l’OL féminin ne va pas forcément avoir le temps de se reposer. Néanmoins, les Fenottes devraient aller se ressourcer en Vendée avant la reprise du championnat.

La première partie de D1 féminine va se finir de la plus belle des manières avec le choc contre le PSG prévu le 11 décembre prochain. Une rencontre qui va compter double dans la course au titre de champion mais qui ne sonnera pas le début des vacances pour les Fenottes. En effet, les Lyonnaises auront encore deux rencontres de Ligue des champions à jouer dans la foulée (Arsenal et la Juventus Turin), repoussant d’une semaine et demi un repos qui sera bien mérité.

La trêve hivernale va également être rétrécie par la même occasion, ne laissant que trois semaines et demi entre le match contre la Juve et le retour à la compétition le week-end du 14 janvier à Soyaux. En prévision de ce déplacement, l’OL devrait normalement effectué un mini-stage de préparation d’après Le Progrès. Une virée en Vendée du côté des Sables-d’Olonne afin de profiter de l’air maritime pour se ressourcer mais aussi remettre le bleu de chauffe pour une deuxième partie de saison toute aussi intense que la première.