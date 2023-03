OL : les résultats de l'académie ce week-end

En plus de la réserve et des U17, quatre autres formations de l'académie lyonnaise disputaient des matchs de championnat samedi et dimanche, avec des résultats plutôt favorables.

Entre la défaite du groupe Pro 2 et le nul des U17, avec la sortie malheureuse de de Mvouama, les occasions de se réjouir étaient peu nombreuses du côté de l'académie rhodanienne ce week-end. Néanmoins, les jeunes joueurs et joueuses de l'OL ont tout de même réussi à ramener de bons résultats, à commencer par la réserve féminine.

L'effectif d'Antoine Capinielli se déplaçait du côté de Saint-Etienne. Au bout de ce derby, une nouvelle victoire, la 17e en championnat, pour les Fenottes sur le score de 6 buts à 2. Si l'ASSE a ouvert la marque sur penalty dès la 1re minute, elles ont vite réagi, en particulier grâce au quadruplé de Liana Joseph (9e, 25e, 32e et 52e). Elle a été suppléée en suite par Jasmine Vilgrain (1-5, 63e) et Palmyre Fortin (1-6, 68e). La réduction de l'écart de leur adversaire à la 83e n'a pas changé l'issue de la partie.

Avec ce succès 6 à 2, l'Olympique lyonnais accentue son avance en tête de la Régional 1. Il compte maintenant 11 longueurs d'avance sur son dauphin, l'Olympique Valence, qu'il recevra lors de la prochaine journée le 26 mars.

Match nul pour les U19 féminines

Les U19 féminines étaient elles aussi en voyage dans le Forez ce week-end, mais celui-ci s'est moins bien déroulé. Les deux rivaux se sont séparés sur un score de parité (3-3). Cette contreperformance permet au PSG, vainqueur du Havre, de prendre deux points d'avance au sommet de la phase élite (16 à 14 après 6 parties jouées). Les Lyonnaises accueilleront le Paris FC le 2 avril.

Enfin, le samedi a été productif pour les U15 et U14, qui ont dominé Clermont 3-2 et 2-1. Les Gones sont premiers de leur poule respective, même si les plus jeunes partagent le trône avec Saint-Priest. L'Olympique Valence sera le prochain adversaire des Rhodaniens le 26 mars.

Les résultats de l'académie :

Réserve féminine - Saint-Etienne : 6-2

U19 féminines - ASSE : 3-3

U15 – Clermont : 3-2

U14 – Clermont : 2-1