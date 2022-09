OL - Ligue 1 : Peter Bosz s'appuie sur un groupe restreint

A l'image de ses 11, Peter Bosz ne lance pas énormément de joueurs sur les premiers matchs. Avec 21 éléments utilisés, l'OL fait partie des équipes au groupe le plus restreint.

Sur ce début de saison, Peter Bosz a aligné régulièrement un 11 semblable d'une semaine à l'autre. Hormis au milieu de terrain et au poste de gardien au moment de la suspension d'Anthony Lopes, l'entraîneur de l'OL s'appuie pour l'instant sur un groupe restreint. Ainsi, il a utilisé 21 éléments sur les 8 premières journées de championnat, l'un des plus faibles totaux de la Ligue 1.

Seul Nantes et Antoine Kombouaré ont fait confiance à moins de joueurs (20). Sinon, le club rhodanien se trouve à égalité avec Lorient et le Paris Saint-Germain. A l'inverse, on constate que Nice a déjà fait appel à 26 footballeurs. Dans l'élite, la moyenne des 20 formations se situe à 22,5.

8 joueurs ont joué tous les matchs

Cette statistique peut s'expliquer notamment par ce chiffre. 8 joueurs ont participé à l'ensemble des affiches de L1 : Tetê, Lacazette, Mendes, Tolisso, Toko-Ekambi, Gusto, Tagliafico et Lukeba. Les deux derniers nommés ont même disputé l'intégralité des rencontres, c'est-à-dire 720 minutes. Logiquement, cela laisse peu de temps de jeu pour les autres, à l'image d'Aouar (30 min), Henrique (38) et Bradley Barcola (58), les trois éléments ayant bénéficié du moins de minutes sur les 21 utilisés. Cherki (97) et Da Silva (64) également n'ont pas passé plus de 100' sur les pelouses de France depuis le début de cet exercice.