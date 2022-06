OL - Ligue 1 : Vincent Labrune veut "sortir les criminels des stades"

Présent à l’Assemblée générale de la FFF samedi, Vincent Labrune était particulièrement remonté. Le président de la LFP a pointé du doigt les débordements dans les stades français cette saison et appelle les clubs à aider la Ligue.

Des jets de projectile à Montpellier, une pelouse envahie à Nice ou à Saint-Etienne dernièrement, des échauffourées à Lens et un jet de bouteille avec match arrêté à Lyon. La saison qui vient de se terminer en Ligue 1 n’a pas été marquée d’un franc succès en tribunes et ce n’est pas au Parc OL que les rencontres ont été les plus calmes. Entre la brouille entre supporters et joueurs, les boycotts d’encouragements plus ce fameux Olympico en novembre dernier, il y a eu quelques turbulences à Décines…

Néanmoins comme dit au début, Lyon n’est pas un cas isolé et Vincent Labrune n’a pas manqué de le souligner lors de l’Assemblée générale de la FFF. Le président de la Ligue s’est montré particulièrement virulent au moment de faire le constat des violences en tribunes dans les enceintes françaises. Face aux débordements observés lors du barrage d’accession L1-L2 à Saint-Etienne, l’ancien président de l’OM a avoué que "c’est un miracle qu’il n’y ait pas eu un mort. On veut être les dirigeants du renouveau et du modernisme dans le football français, on ne veut pas être les dirigeants de la guerre dans les stades."

"Mettre ces criminels où ils doivent être"

Samedi à Nice, Labrune a donc appelé toutes les parties à travailler main dans la main pour ramener le calme dans les tribunes. "Il faut aussi que nos clubs prennent conscience qu’ils doivent nous aider, non pas à sortir les « mauvais supporters » des stades. Ce qui m’insupporte aujourd’hui, c’est quand j’entends les représentants de l’INS (Instance nationale du supportérisme) dire qu’il y a des bons ultras et des mauvais ultras. Non, il n’y a pas de bons ou de mauvais supporters, a déclaré le président de la LFP dans son discours. Moi j’adore la cause ultra quand elle est festive. Il y a des supporters, des jeunes et des moins jeunes, et des ultras. Et puis il y a dorénavant dans nos enceintes, parce que les mots ont un sens, des criminels. Je pense que l’Etat, les collectivités, les clubs, on doit sortir les criminels des stades."

Des mots forts qui risquent de faire parler mais en utilisant ces termes, Vincent Labrune espère certainement mettre un coup de pied dans la fourmilière et faire bouger les choses.