Quelques jours après la journée internationale des droits de l’enfant, un ballon spécial sera utilisé dimanche (20h45) entre l'OL et le LOSC pour la treizième journée de Ligue 1.

L'Olympique lyonnais reçoit le LOSC ce dimanche (20h45) en espérant remporter un deuxième match consécutif après le succès acquis à Rennes (0-1). Pour l'occasion, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers useront d'un ballon collector. Quelques jours après la journée internationale des droits de l’enfant, qui s'est déroulée lundi 20 novembre dernier, le cuir utilisé sera inspiré de dessins d'enfants. De la même façon, les clubs modifieront leur blason grâce aux créations d'artistes en herbe.

80 ballons signés et mis aux enchères

Près de 700 ballons "aux designs spécifiques et exclusifs", selon la Ligue de football professionnel, seront à l'honneur sur les neuf terrains de Ligue 1 et dix de Ligue 2 ce week-end. La LFP s'engage aux côtés de la Convention nationale des associations de protection de l'enfant (CNAPE). L'objectif de l'initiative est de rappeler les droits de l'enfant : "Le droit d’être soigné, d’être protégé des maladies, d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée, d’aller à l’école, d’être protégé de la violence et de toutes les formes de discrimination, de jouer et d’avoir des loisirs, d’avoir une famille, d’être entouré et aimé."

Après la treizième journée de Ligue 1 et la quinzième de Ligue 2, 80 ballons seront dédicacés par différents acteurs des championnats. Dès le mercredi 29 novembre prochain, ceux-ci seront mis aux enchères dont les bénéfices seront reversés à la CNAPE.