Dix membres de l'effectif professionnel de l'OL ont rejoint leur sélection durant la trêve internationale de novembre. S'ils ont tous eu du temps de jeu, les victoires, elles, ont été peu nombreuses.

La fête n'a pas pu durer bien longtemps après la victoire de l'OL sur la pelouse du Stade rennais (0-1). D'abord parce que les Lyonnais pointent toujours à la dernière place du classement malgré cette première victoire de la saison, mais aussi parce que dix joueurs ont directement rejoint leur sélection nationale dans la foulée. Pendant que Fabio Grosso continuait de peaufiner les détails qui devront permettre à l'OL de rester sur cette dynamique, les internationaux ont connu des fortunes diverses pendant la trêve de novembre.

Les Bleuets ont chuté de leur nuage

Alors qu'elle restait sur la plus large victoire de son histoire contre Chypre (9-0), l'équipe de France Espoirs de Rayan Cherki et Johann Lepenant a sombré lors du dernier rassemblement. En Autriche (2-0) dans le cadre des éliminatoires à l'Euro, puis face à la Corée du Sud (0-3) en match amical, les hommes de Thierry Henry n'ont pas existé. Le milieu de terrain est sorti sérieusement touché au genou contre l'Autriche alors que l'OL n'annoncera le diagnostic qu'après de nouveaux examens dans deux semaines. De son côté, Rayan Cherki, titulaire puis entrant, a été à l'initiative des trop rares bons mouvements français.

La campagne de qualification pour l’Euro U19 s'est mieux déroulée pour l'équipe de France de la catégorie. Avec deux victoires et une défaite, Saël Kumbedi et Mahamadou Diawara se sont montrés à leur avantage. Ce n'est pas le cas de Justin Bengui, jeune gardien de l'OL, expulsé dès la première rencontre contre l'Estonie (2-0). Les Français terminent à la deuxième place de leur groupe pour ce premier tour.

But pour Baldé et rares victoires

Dans la zone Afrique, Mama Baldé s'est rassuré avec un but face au Burkina Faso (1-1). L'ailier de l'OL a ensuite été remplaçant à Djibouti (0-1). Le Ghanéen Ernest Nuamah, lui, est entré deux fois en jeu, pour une victoire contre Madagascar (1-0) et une défaite contre les Comores (1-0) sur un but de l’ancien Lyonnais, Myziane Maolida. Enfin, Tino Kadewere, de retour avec la sélection zimbabwéenne, a participé à la prestation majuscule contre le Nigéria (1-1).

Le champion du monde Nicolás Tagliafico a retrouvé l'Argentine pour deux matchs au sommet dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026. S'il a disputé la quasi-intégralité de la rencontre lors du revers contre l'Uruguay (0-2), le latéral gauche de l'OL est seulement entré une vingtaine de minutes pour la belle victoire au Brésil (0-1). Le jeune Portugais Diego Moreira a pu augmenter son temps de jeu avec deux titularisations pendant la trêve, pour une victoire et une défaite en Elite League U20.