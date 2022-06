Lucas Paqueta et José Fonte (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Jeudi, Marca a dévoilé son classement des 100 joueurs qui ont fait la saison 2021-2022. Malgré une deuxième partie de saison en dedans, Lucas Paquetá intègre ce classement avec un 77e place.

Il a d’abord été flamboyant avant de marquer le coup. A l’image de la saison de l’OL, Lucas Paquetá a été sur courant alternatif à partir de janvier, ne réussissant pas à être régulier et surtout autant décisif comme il avait pu l’être entre août et décembre (6 buts et 3 passes). Certains ont mis ça sur le compte des départs de Bruno Guimarães et Juninho mais Peter Bosz mettait surtout en avant la dépense d’énergie du Brésilien dans l’effort défensif. Quoi qu’il en soit, Paquetá a été le métronome du jeu lyonnais.

Fekir 45e du classement

En attendant de savoir s’il continuera l’aventure à Lyon au delà de l’été, le meneur fait partie de la liste des 100 joueurs qui ont marqué la saison dernière d’après Marca. Composée d’un jury de 60 journalistes, l’élection du quotidien espagnol a placé Lucas Paquetá à la 77e place de ce classement juste devant Dimitri Payet. Parmi les anciens passés par l'OL, Nabil Fekir, à son avantage avec le Real Betis, prend la 45e place tandis qu’il faudra attendre encore un peu pour savoir si Karim Benzema occupe la tête de ce classement ou non.