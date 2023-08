OL - Mercato : Lacazette réagit au départ de Lukeba

Le capitaine de l'Olympique lyonnais, Alexandre Lacazette a livré son sentiment sur le départ de Castello Lukeba à Leipzig.

Un départ inattendu. Ce vendredi, juste après l'entraînement du jour qu'il a passé en salle, Alexandre Lacazette a commenté le départ de Castello Lukeba du côté de Leipzig. "Est-ce que c'est difficile à vivre ? C'est un grand mot. On est conscient que dans cette période de l'année, tous les joueurs peuvent partir ou reste, a déclaré le capitaine de l'OL. Cela faisait un moment qu'il y avait beaucoup de bruit autour de Castello et ce club allemand."

"Pas surpris"

Visiblement, la signature de Lukeba en Allemagne n'a pas perturbé le vestiaire. "On n'est pas surpris, car on savait que Leipzig allait faire le forcing jusqu'au bout, admet Lacazette. À un moment donné, il y a sûrement des offres que le club ne peut pas refuser pour X ou Y raison." Et de conclure : "C'est dommage pour le groupe, parce qu'on l'appréciait. Mais on lui souhaite un bon courage et une belle carrière."