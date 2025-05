OL - Mercato : Manchester City très chaud sur Cherki

Parmi les courtisans de Rayan Cherki cet été, Manchester City apparaît comme le plus pressant. Les Citizens aimeraient rapidement boucler l'affaire.

C'est le feuilleton de l'été du côté de l'Olympique lyonnais. Un feuilleton qui pourrait se finir bien avant le début officiel de la période estivale. Depuis quelques jours, Manchester City fait les yeux doux à Rayan Cherki. Auteur d'une belle saison (12 buts et 20 passes décisives en 34 titularisations), le meneur de jeu de 21 ans plaît grandement à l'équipe anglaise.

Après la victoire face à Angers mi-mai (2-0), le Rhodanien avait de lui-même annoncé son départ. La fin d'une aventure faite de hauts et de bas avec son club formateur. Reste désormais au footballeur de 21 ans à trouver le point de chute idéal. Serait-ce l'écurie mancunienne ? Pep Guardiola et son état-major semblent le croire, ayant échangé avec ses proches et ses anciens entraîneurs, d'après L'Équipe.

Une première offre dès la semaine prochaine ?

Toujours selon cette même source, le géant de Premier League veut faire venir Rayan Cherki au plus vite. Objectif, lui permettre de disputer le Mondial des clubs. Une toute première offre pourrait arriver à la table de l'OL la semaine prochaine. Reste à voir la position de l'Olympique lyonnais dans ce dossier. Il passera devant la DNCG le 24 juin, et une grosse vente avant cette date ne fera pas de mal à son bilan.

Cependant, malgré plusieurs rumeurs faisant état d'un accord entre les deux parties, l'entourage du principal intéressé dément tout consensus avec City. Le choix du joueur ne serait pas encore fait. Il ajoute que rien ne sera décidé avant la fin de la fenêtre internationale avec l'équipe de France. La direction lyonnaise espère pouvoir trouver un arrangement pour le Gone autour des 40 millions d'euros. Parmi les autres pistes les plus plausibles, Liverpool serait sur le coup, ainsi qu'un troisième club européen dont le nom n'est pas mentionné.