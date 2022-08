OL - Mondial U20 : les Bleuettes, avec 3 Fenottes, filent en quarts

Sombath, Sylla et Becho avec l’équipe de France U20 féminine contre le Ghana (@FFF)

Après la défaite inaugurale, l’équipe de France a bien relevé la tête. Grâce à leur succès contre la Corée du Sud, les Bleuettes se sont qualifiées pour les quarts du Mondial U20.

En perdant d’entrée contre le Nigéria, l’équipe de France s’était mise tout de suite une pression. Après un seul match, les Bleuettes n’avaient plus le droit à l’erreur pour espérer se qualifier pour le tour suivant du Mondial U20. Heureusement, cette défaite inaugurale a été suivie par deux victoires. Après le Canada, la France s’est imposée sur la plus petite des marges contre la Corée du Sud (1-0) dans la nuit de mercredi à jeudi grâce à un but de Mbakem-Niaro (74e) sur un centre de la Lyonnaise Vicki Becho.

Grâce à ce succès, les Bleuettes valident leur deuxième place du groupe derrière le Nigéria et se qualifient pour les quarts de finale. Dans la nuit de dimanche à lundi (4h), les coéquipières d’Alice Sombath, titulaire en défense centrale, affronteront le Japon, leader du groupe C. Restée sur le banc contre le Canada, Kysha Sylla est entrée à la 54e minute contre la Corée du Sud.