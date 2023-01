OL - Montpellier : Vicki Becho entre dans le 11

Un seul changement dans le 11 des Fenottes contre Montpellier ce samedi soir (21h). Vicki Becho prend la place de Melvine Malard.

La victoire de l'OL contre Soyaux (0-3) la semaine a visiblement donné des idées à Sonia Bompastor. Pour défier Montpellier ce samedi à 21 heures, l'entraîneure lyonnaise s'appuie sur 10 des 11 joueuses titulaires lors du match précédent. Seule Vicki Becho intègre le 11, en lieu et place de Melvine Malard, absente pour ce choc. La jeune attaquante épaulera Eugénie Le Sommer.

L'OL encore en 4-4-2

Pour le reste, la défense ne bouge pas, avec Alice Sombath, Vanessa Gilles, Wendie Renard et Selma Bacha. Au milieu, on retrouve le carré composé de Sara Däbritz, Damaris Egurrola, Amandine Henry et Dzsenifer Marozsán.

Delphine Cascarino est sur le banc.

La composition de l’OL contre Montpellier : Endler - Sombath, Gilles, Renard, Bacha - Däbritz, Damaris, Henry - Marozsan - Le Sommer, Becho

Remplaçantes : Holmgren, Morroni, Cayman, Van de Donk, Benyahia, Bruun, Cascarino