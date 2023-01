OL : plusieurs Fenottes avec les équipes de France U16 et U17

Les équipes de France U16 et U17 seront en stage fin janvier à Clairefontaine. Six Lyonnaises ont été convoquées, trois dans chaque catégorie.

Le mois de janvier est régulièrement l'occasion pour les sélections de jeunes de procéder à des stages. Pour les équipes de France féminines U16 et U17, 2023 ne manquera pas à la tradition. Du lundi 23 au jeudi 26 janvier prochain, les jeunes joueuses se retrouveront à Clairefontaine pour deux rassemblements.

Parmi les U17, on note la présence de trois éléments de l'Olympique lyonnais dans un groupe de 25 footballeuses : Wassa Sangaré, Maëline Mendy (actuellement avec le groupe professionnel en Vendée) et Liana Joseph. Elles prépareront le 2e tour des éliminatoires du championnat d'Europe 2023 prévu au mois de mars contre la République d’Irlande, l'Italie et le Kosovo.

Chez les U16, on retrouve également trois Fenottes : Ella Desjardins, Inès Saadallah et Ambre Ouazar. L'effectif sera composé de 30 joueuses de la génération 2007.