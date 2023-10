L’OL possède le maillot le plus cher de Ligue 1

Bon dernier de Ligue 1, l’OL truste malgré tout la première place dans un domaine en France. Le maillot lyonnais est le plus cher des 18 clubs engagés dans l’élite cette saison.

122€. Ce n’est pas le prix moyen d’une place au Parc OL, mais bien la somme qu’il faut débourser à la boutique du stade pour ressembler à Alexandre Lacazette et compagnie. Avec flocage et patch de la Ligue 1 au menu, le maillot 2023-2024 de l’OL est le plus cher de la Ligue 1 d’après les données recueillies par le site spécialisé Footpack. Affichée à 122€, la tunique lyonnaise arrive en tête juste devant l’OM et le PSG avec un maillot à 120€. Dimanche soir au Vélodrome, ce sera donc également un duel de merchandising même si les quantités de maillots n’ont pas été dévoilées. Parmi les 18 clubs du championnat, Clermont affiche le plus petit prix pour ses maillots avec tout de même une enveloppe de 100€ pour la totale. Soit le prix d'un maillot simple de l'OL.

Lanterne rouge du championnat, l’OL n’est clairement pas à sa place sportivement avec le troisième budget de Ligue 1 et des stratégies marketing avec Adidas, redevenu équipementier du club en 2010, digne des cadors du championnat français. À l’heure actuelle, John Textor ne veut pas tirer la sonnette d’alarme, du moins publiquement, mais une descente en Ligue 2 aurait des conséquences pas seulement sportives. Financièrement, l’OL ne peut se permettre de descendre. Il reste désormais 25 matchs aux joueurs de Fabio Grosso pour redresser la barre et limiter au maximum la casse. Aujourd’hui, ce n’est clairement pas un avenir européen qui est demandé pour la saison prochaine. Simplement de rester dans l’élite et faire perdurer une série qui dure depuis la remontée en 1989.