Karl Toko-Ekambi lors de Rennes – Clermont (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

Avant d'affronter l'OL ce week-end, Bruno Genesio a passé en revue l'état de ses troupes. Rennes devra faire sans cinq joueurs dimanche (13h) dont Karl Toko-Ekambi.

Ce vendredi, Bruno Genesio a fait un point sur l'effectif rennais avant d'affronter l'Olympique lyonnais dimanche après-midi (13h). Comme c'est le cas depuis trois mois maintenant, Rennes doit faire sans Martin Terrier. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, l'ancien attaquant de l'OL est forfait jusqu'à la fin de la saison. En phase de rééducation, Terrier est logiquement indisponible pour cette 30e journée de championnat. Lorenz Assignon (défenseur), lui aussi blessé de longue date, continue de se remettre d'une blessure au genou. Le joueur de 22 ans n'a plus joué depuis le 20 janvier.

Victime d'une "grave entorse" lors de PSG-Rennes le 19 mars dernier, Adrien Truffert (défenseur) est toujours convalescent après s'être fait opérer le 29 mars. L'international français est donc forfait pour la rencontre de ce week-end. Ce sera également le cas de Xeka. Touché à la cheville, le Portugais Xeka ne pourra tenir sa place au Parc OL et est déjà considéré comme absent du groupe rennais, comme l'a expliqué Bruno Genesio. Enfin, comme convenu dans l'accord de prêt entre Lyon et Rennes, Karl Toko-Ekambi ne pourra pas jouer cette rencontre. Avec la sortie médiatique du Camerounais durant la semaine, l'ambiance aurait été des plus fraîches à Décines dimanche s'il avait été de la partie.