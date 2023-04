OL : Tagliafico plus que n'importe qui

Pour cette saison 2022-2023, c'est le latéral gauche argentin Nicolàs Tagliafico qui obtient le prix du joueur le plus utilisé.

Cette saison à l'OL, c'est Nicolàs Tagliafico qui reçoit la palme du joueur le plus utilisé. Parmi le top cinq des joueurs ayant disputé le plus de minutes cette saison, le champion du monde est le seul à ne pas avoir été formé au club. L'Argentin possède 2634 minutes à son actif. Il devance Castello Lukeba (2595), Anthony Lopes (2456), Alexandre Lacazette (2382) et Maxence Caqueret (2276).

Concernant le nombre de rencontres jouées cette année, Nicolàs Tagliafico domine à nouveau les débats (31 matchs). Cependant, même s'il est encore premier sur ce podium, il partage sa place avec Maxence Caqueret et Rayan Cherki, qui en ont effectué le même nombre.