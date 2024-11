Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

Qui dit semaine riche, dit riche programme dans Tant qu'il y aura des Gones. Votre émission consacrée à l'Olympique lyonnais avait beaucoup de sujets à évoquer lundi pour son épisode hebdomadaire. Entre le match nul vendredi à Lille (1-1), ainsi que les prochains jours très chargés avec le déplacement à Hoffenheim en Ligue Europa et la réception de l'ASSE pour le derby, l'équipe de TKYDG n'a pas chômé.

Comment gérer Lacazette ?

Au cours du premier thème, nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale sont revenus sur l'affiche entre le LOSC et l'OL comptant pour la dixième journée de Ligue 1. Ensuite, il a été question du cas Alexandre Lacazette. Loin de sa meilleure forme en ce début de saison, le capitaine rhodanien doit-il faire un tour sur le banc et laisser sa place à Georges Mikautadze, au moins provisoirement ?

Enfin, la dernière partie de cet épisode s'est intéressée à la confrontation entre Lyonnais et Stéphanois dimanche 10 novembre. Avec cette interrogation : le derby a-t-il perdu de sa saveur ?

Le sommaire de l'émission du 4 novembre :

0'11 : début de l'émission

1'47 : Lille - OL : Sage doit-il changer son discours ?

23'58 : Lacazette doit-il aller sur le banc ?

27'27 : Le derby OL - ASSE a-t-il perdu de sa saveur ?