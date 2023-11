OL : Tolisso de retour face à Rennes

Suspendu pour la réception de Metz dimanche (1-1), Corentin Tolisso postulera de nouveau à une place dans le 11 lors du déplacement à Rennes le 12 novembre.

On ne saura jamais si son absence a pesé sur le résultat du match entre l’OL et Metz (1-1), mais toujours est-il que cela constituait une solution de moins pour Fabio Grosso. Dimanche dernier, Corentin Tolisso était suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, le dernier ayant été reçu lors du duel contre Clermont le 22 octobre (1-2).

Seul élément non convoqué le week-end passé, le milieu de terrain devrait l’être pour le voyage à Rennes le 12 novembre prochain. Maintenant, reste à voir si l’entraîneur de l’Olympique lyonnais choisira de le titulariser, ou si comme contre les Clermontois, il aura dans un premier temps le statut de remplaçant. En son absence, on ne peut pas dire que l’équipe et l’entrejeu aient mieux performé, malgré un but de Skelly Alvero, son premier avec le club rhodanien.

218 minutes en 4 matchs avec Grosso

Depuis l’arrivée de Grosso, le champion du monde 2018 a joué une seule partie dans son intégralité, c’était face à Brest le 23 septembre (1-0). Ensuite, il a enchaîné par une titularisation à Reims (2-0), puis deux affiches sur le banc, pour un total de 218 minutes en quatre rencontres.