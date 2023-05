OL : un bilan défensif correct, mais qui pourrait ne pas suffire

Dejan Lovren et Adrien Hunou lors d’Angers – OL (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

Sur les dernières semaines, l'OL se montre plus perméable défensivement, au point d'encaisser minimum un but par match. Sur la fin de saison, il semble indispensable d'arrêter cette série.

Avec 37 buts encaissés cette saison, l'OL se positionne comme la 7e meilleure défense du championnat. Un bilan honorable qui a notamment été relevé par le mieux aperçu sur la deuxième partie de l'exercice 2022-2023.

En effet, sur les 19 premiers matchs de Ligue 1, l'Olympique lyonnais a concédé 23 réalisations à ses adversaires, contre 14 sur les 14 affiches suivantes. Un rythme plus convenable, mais qui peine à suffire dans la situation actuelle.

5 clean-sheets avec Lovren

Peu adeptes des clean-sheets, les Rhodaniens encaissent a minima un but par rencontre, ce qui en toute logique les places dans l'obligation de marquer au moins deux fois pour l'emporter. Or l'attaque n'est pas non plus dans une réussite folle, avec 23 pions inscrits sur la phase retour (29 lors de la première partie de championnat), malgré du mieux par séquences.

Pour espérer atteindre la 5e place tant convoitée, Laurent Blanc et son groupe seraient donc bien inspirés de rendre leur ligne défensive moins perméable, même si la venue de Dejan Lovren a contribué à stabiliser l'arrière garde (cinq clean-sheets avec lui, deux sans). Les gardiens lyonnais ont rendu une feuille blanche seulement 7 fois sur les 33 journées de Ligue 1 disputées jusqu'à présent.

Au moins un but concédé lors des 5 derniers matchs

Mais depuis le succès sur le terrain du PSG (0-1) le 2 avril, l'OL a constamment laissé son adversaire marquer au moins une fois (cinq rencontres toutes compétitions confondues). Une série qu'il serait opportun d'arrêter, pourquoi pas face à Montpellier dès dimanche à 17h05, même sans Castello Lukeba, suspendu.