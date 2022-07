Parc OL : l'exercice 2016-2017 a été le plus prolifique

La saison 2016-2017 du club rhodanien a été la plus prolifique de l'histoire du Parc OL. En 26 rencontres à domicile, les Gones avaient trouvé la faille à 69 reprises.

À l'aube d'un huitième exercice au Parc OL, le club lyonnais peut-il faire mieux qu'en 2016-2017 ? Il y a plus de cinq ans, l'Olympique lyonnais partait en vacances avec, n'y voyez surtout pas un quelconque signe, 69 réalisations en 26 rencontres disputées à la maison, soit un ratio de 2,6 buts par match. Si cette saison est principalement restée dans les mémoires pour la demi-finale de Ligue Europa perdue contre l'Ajax Amsterdam, elle reste tout aussi remarquable par ce festival offensif offert à domicile.

Lacazette avait inscrit 18 buts

Avec 15 buteurs différents, un autre record au Groupama Stadium, l'OL réalisait la saison la plus prolifique de sa courte histoire dans son nouveau stade. Dans le détail, Alexandre Lacazette avait inscrit 18 buts, devançant Nabil Fekir (11 réalisations) et Corentin Tolisso (8). À titre de comparaison, les Lyonnais sortent tout juste d'un exercice où ils ont trouvé seulement 47 fois la faille chez eux en 21 matches, ce qui équivaut au plus faible total de buts sur une saison complète au Parc OL. Avec le retour de deux des principaux artisans de cette performance, le temps est venu de faire mieux.