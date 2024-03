OL : plus de 400 supporters lyonnais attendus à Toulouse

Comme à Lorient, le contingent de supporters de l’OL va passer la barre des 400. Ce vendredi, ils seront près de 420 à avoir fait le déplacement jusqu’à Toulouse.

En raison de certains individus au comportement plus que douteux, il est avant tout question de condamnation quand il s’agit de parler des supporters de l’OL ces derniers temps. Pourtant, la ferveur populaire reste l’une des grosses satisfactions de cette saison au sein du club. Quand bien même le bateau était proche de couler, les groupes de supporters ont choisi de tenir la barre pour rattraper une situation mal embarquée. Avec la belle série de ces dernières semaines, ils ont été récompensés de leurs efforts et ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin.

Avec le maintien à assurer et une demi-finale de Coupe de France encore à jouer, les Lyonnais ont de quoi encore vibrer d’ici à fin mai. Ce vendredi (21h), les coéquipiers d’Alexandre Lacazette pourront compter une fois de plus sur un soutien hors de leurs bases. Un peu plus de 400 à Lorient samedi dernier, les supporters de l’OL seront tout autant au Stadium de Toulouse pour cette 26e journée de Ligue 1. Malgré un match le vendredi soir et un trajet assez long, ils seront 420 à occuper le parcage visiteurs et à se faire entendre pour pousser l’OL à quasiment assurer son maintien en Haute-Garonne.