Mikkel Desler lors de Nice – Toulouse (Photo by Valery HACHE / AFP)

En plus de Ramus Nicolaisen remis de son coup, Carles Martinez Novell peut compter sur deux retours. Toulouse retrouve Mikkel Desler et Zakaria Aboukhlal.

À l’OL, Pierre Sage doit se passer de Saïd Benrahma et Orel Mangala contre Toulouse, mais doit avant tout faire des choix. Ce vendredi, Sinaly Diomandé, Dejan Lovren ou encore Saël Kumbedi sont restés à Lyon pendant que leurs coéquipiers prenaient la direction de la Haute-Garonne. Un choix de luxe pour l’entraîneur lyonnais. De son côté, Carles Martinez Novell peut également avoir le sourire. Le coach de Toulouse est loin de devoir panser ses plaies au sein de son effectif. Diarra (mollet) et Genreau (pubalgie) sont certes absents, mais le Téfécé peut compter sur un Ramus Nicolaisen remis de son coup reçu contre Le Havre le week-end dernier.

Première depuis septembre pour Aboukhlal

Cela n’est pas une surprise et il restait quelques incertitudes à lever encore après le dernier entraînement jeudi. Ce sont finalement des bonnes nouvelles qui sont arrivées à Carles Martinez. Absent depuis trois semaines, Mikkel Desler est de nouveau apte à pouvoir jouer, tout comme Zakaria Aboukhlal. Ce dernier fait son grand retour dans le groupe toulousain. Éloigné des terrains à cause d'une grave blessure au genou, le Marocain n'a plus joué depuis le 21 septembre dernier.

Le groupe de Toulouse contre l’OL : Himeur, Dominguez, Restes - Nicolaisen, Desler, Costa, Kamanzi, Mawissa, Suazo, Keben - Spierings, Sierro, Gelabert, Skyttä, Casseres Jr. - Aboukhlal, Dallinga, Dönnum, Magri, Gboho, Babicka