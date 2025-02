Un OL - PSG placé sous la fête du cinéma

En plus des flocages spéciaux pour les joueurs de l’OL, le club lyonnais va mettre à l’honneur les 130 ans du cinéma ce dimanche à Décines. Entre animations et tifos, le berceau qu’est Lyon sera mis à l’honneur.

Depuis une semaine, c’est un vrai duel qui se joue en marge de cet OL - PSG. Comme à l’époque des bons westerns, c’est à celui qui dégainera le plus vite entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi. À ce petit jeu, l’Américain est dans son élément avec les interviews accordées à L’Équipe et à AS en Espagne. Néanmoins, seul le terrain servira de vraies batailles dignes de celle des studios Marvel avec Avengers Endgame. Les quelque 58 000 spectateurs présents au Parc OL ce dimanche espèrent bien évidemment que les joueurs de Paulo Fonseca seront les super-héros de cette soirée placée sous le signe du cinéma.

Depuis plusieurs jours, le club lyonnais a tué le suspense concernant le thème de cette soirée avec l’affiche réalisée en collaboration avec l’artiste Bur.

Show lumineux, blind-test et tifos ?

Seulement, la célébration des 130 ans du cinéma qui se tiendra le 19 mars ne se limitera pas à une simple affiche et un flocage collector sur le maillot des Lyonnais. Plusieurs animations vont voir le jour ce dimanche en marge de l’affiche contre le PSG. Un show lumineux sur le rythme de célèbres bandes originales, mais aussi un blind-test en tribunes à 20h15 et un avant-match composé de musiques de film. Le berceau du cinéma qu’est Lyon avec les Frères Lumière sera donc largement mis à l’honneur ce dimanche et très sûrement dans les virages également.