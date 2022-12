11e match pour Bouhaddi (PSG) face à l'OL

Même si elle a passé 13 années sous les couleurs de l'OL, Sarah Bouhaddi a aussi affronté de nombreuses fois l'Olympique lyonnais. Dimanche, elle défiera les Fenottes pour la 11e fois de sa carrière.

Pendant 13 ans, de 2009 à 2022, Sarah Bouhaddi a porté fièrement les couleurs de l'Olympique lyonnais, avant de rejoindre le PSG en septembre. Dimanche, la gardienne, qui a été ménagée cette semaine en Ligue des champions, retrouvera son ancien club pour une rencontre a priori spéciale pour elle. Mais ce n'est pas une première pour la Parisienne. Il s'agira de la 11e fois que l'ancienne internationale française affronte l'OL dans sa carrière.

6 clean-sheets face à l'OL

Lors de ses passages à Clairefontaine (2002-2005), Toulouse (2005-2006) et Juvisy (2006-2009), elle a eu l'opportunité de croiser le fer avec Wendie Renard et Amandine Henry, mais aussi avec Sonia Bompastor et Camille Abily (actuellement dans le staff). Ce choc de la D1 sera l'occasion de retrouvailles. "J’ai évolué de nombreuses années avec Sarah. Elle sait ce que je pense d’elle, je n’ai pas besoin de le dire devant vous. On a gagné de nombreux titres ensemble, c’est quelqu’un qui est très performant dans les buts. Mais c’est sûr que de la voir sous un autre maillot, ça va faire bizarre parce que j’avais l’habitude de l’avoir derrière moi et aujourd’hui, elle va être en face, a confié Wendie Renard. Mais c’est comme ça, ça fait partie de la carrière de sportive de haut niveau. Elle donnera le meilleur et elle sait que nous aussi."

Les matchs de Bouhaddi face à l'OL :

OL - Clairfontaine : 0-1

Clairefontaine - OL : 5-1

Toulouse - OL : 0-0

OL - Toulouse : 0-0

OL - Toulouse : 1-1 (6-5 aux tab) 1/2 finale de Coupe de France

OL - Juvisy : 0-1

Juvisy - OL : 1-2

OL - Juvisy : 0-0

OL - Juvisy : 0-0

Juvisy - OL : 1-4