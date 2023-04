Balerdi (OM) ne sera finalement pas suspendu contre l'OL

Leonardo Balerdi lors d’un match entre l’OM et Clermont (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Annoncé comme suspendu contre l'OL pour une accumulation de jaunes, Leonardo Balerdi sera bien présent au Parc OL dimanche (20h45). Son rouge contre Strasbourg a "annulé" les cartons reçus précédemment.

Le 9 avril dernier contre Lorient, le défenseur central de l'OM, Leonardo Balerdi a écopé de son troisième carton jaune en moins de 10 matchs (Clermont, Rennes, Lorient). Suite à ça, l'Argentin a été annoncé suspendu pour la confrontation opposant les Marseillais à l'Olympique lyonnais comme le veut la règle. Malgré tout, celui qui ne devait pas être du déplacement pour la rencontre de ce dimanche 23 avril (20 h 45), a vu sa sanction levée et sera disponible pour intégrer le groupe d'Igor Tudor la veille du match.

Un rouge contre Strasbourg qui change tout

Le 12 mars contre Strasbourg, le défenseur phocéen a écopé d'un carton rouge à la 29e minute. Cette rencontre est intervenue après celle de Rennes et Clermont (5 mars pour Rennes, 11 février pour Clermont). Le règlement de la LFP indique que tout carton jaune reçu avant l'obtention d'un carton rouge est annulé. De ce fait, les compteurs ont été remis à zéro et le carton jaune reçu par Balerdi à Lorient il y a deux journées n'est que le premier d'une nouvelle série et non le troisième en moins de dix matchs. Le défenseur argentin s'en sort bien même s'il a dû faire l'impasse sur deux matchs suite à son carton rouge. Du côté de l'OL, Saël Kumbedi sera bien absent après ses trois jaunes.