OL : suivez en direct "Tant qu’il y aura des Gones"

Comme chaque lundi, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" revient sur l’actualité de l’OL. Au programme ce lundi avec Ahmed Aït Ouarab comme invité, l’équipe de TKYDG se penche sur la victoire lyonnaise à Toulouse (1-2) avec la prestation de Jeffinho. Il sera aussi question de la gestion de Laurent Blanc avec Rayan Cherki et de l’opposition à venir contre l’OM.

"Tant qu’il y aura des Gones" retrouve ses bonnes habitudes ce lundi 17 avril. Après avoir dû être décalée en raison du week-end pascal la semaine dernière, votre émission hebdomadaire reprend sa case habituelle avec plus d’une heure de débat ce lundi à partir de 18h. Comme chaque semaine, notre consultant de choc Nicolas Puydebois sera présent et il ne sera pas seul. L’équipe de TKYDG accueillera Ahmed Aït Ouarab, ancien sélectionneur des U23 et DTN adjoint de la Mauritanie, sur son plateau pour revenir sur l’actualité de l’OL.

A partir de 18h, il sera logiquement question de la victoire de l’OL à Toulouse vendredi (1-2). Un succès arraché dans les derniers instants de la partie grâce à un csc toulousain. Les Lyonnais ont dû batailler mais continue leur beau parcours sur la phase retour. Ce déplacement en Occitanie a été l’occasion de voir Jeffinho à l’oeuvre pour la première fois comme titulaire en Ligue 1. Un focus sera fait sur le Brésilien comme sur la gestion du cas Rayan Cherki.

Décisif en fin de match, il a alterné le bon et le moins bon, de quoi faire dire à Laurent Blanc qu’il n’était pas satisfait de son match. L’entraîneur de l’OL utilise-t-il la bonne méthode avec le jeune joueur ? La question sera posée dans le deuxième thème avant de basculer vers l’Olympico dimanche (20h45). L’occasion de comparer les deux coachs que sont Laurent Blanc et Igor Tudor et leurs philosophie de jeu. Une émission que vous pouvez voir ou revoir sur nos différents canaux de diffusion : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.