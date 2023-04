OL : Bompastor à la tête des Bleues ? "Ce n'est pas le moment"

Sonia Bompastor aimerait bien un jour entraîner l'équipe de France féminine. Mais pour l'heure, elle est concentrée sur l'Olympique lyonnais.

Mercredi dernier, Sonia Bompastor était l'invitée de la chaîne du club. L'occasion d'évoquer la fin de saison à venir pour son équipe, mais aussi son avenir. Interrogée notamment sur un éventuel poste de sélectionneuse de l'équipe de France féminine, elle s'est montrée très franche sur le sujet. "Le poste de sélectionneur pourrait m’intéresser. Avoir l’opportunité de coacher l’équipe de France, pourquoi pas, mais ce n’est pas le bon moment. Hervé Renard vient d’être nommé et je viens de prolonger mon contrat avec l’OL donc ce n’est pas le bon moment", a-t-elle indiqué.

"Il faudra le laisser travailler"

Concernant Hervé Renard, l'entraîneuse de l'Olympique lyonnais n'a pas hésité pas à dire tout le bien qu'elle pense de lui. "C’est une bonne chose d’avoir un sélectionneur qui a de l’expérience et du charisme. Il faudra le laisser travailler, Hervé et son staff ont toutes les qualités pour mener à bien son projet, a-t-elle confié. "On a échangé, on s’est vu aussi à Clermont-Ferrand. L’idée, c'est que ce nouveau coach lance une nouvelle dynamique", a-t-elle ajouté.