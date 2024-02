Ils étaient plus de 30.000 supporteurs vendredi soir à assister à la victoire de l'équipe de France contre l'Allemagne à Décines (2-1).

Même si la communication fut loin d'être optimale, et que l'engouement a pu être partagé du côté des fans lyonnais par le match à Metz des hommes de Pierre Sage (2-1), le stade de l'OL n'a pas eu à rougir de son affluence vendredi. Disons qu'avec plus de 30.000 spectateurs annoncés, il a obtenu le minimum syndical pour une rencontre de cette importante entre la France et l'Allemagne (2-1) dans cet antre.

Sur une terre où le football féminin s'exprime au très haut niveau depuis des années, la demi-finale de la Ligue des nations féminine a battu un nouveau record sur le sol français. En effet, il s'agit du plus haut total de supporteurs pour une rencontre des Bleues, hors Coupe du monde, à domicile. Dans l'Hexagone, si on prend en compte les affiches du Mondial 2019, c'est le troisième meilleur bilan.

Plus de spectateurs qu'à Espagne - Pays-Bas

Rappelons qu'à la veille du match, 25.000 billets avaient été édités, et qu'officiellement, 30.267 personnes ont finalement garni les tribunes de l'enceinte décinoise. A titre d'exemple, c'est environ 8.500 fans de plus que lors du choc entre les Fenottes et le Paris Saint-Germain le 11 février dernier en championnat.

Si l'on veut prendre une autre confrontation comparable, ils étaient 21.856 vendredi soir, également à 21 heures, pour le duel entre l'Espagne et les Pays-Bas de Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk (3-0). Celui-ci se disputait à Séville, dans le stade Olympique et sa capacité de 57.619. C'est ici aussi qu'Eugénie Le Sommer et ses coéquipières affronteront les Espagnoles pour le titre mercredi 28 février.