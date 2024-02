OL : Saïd Benrahma inscrit à son tour son nom dans l'histoire

Saïd Benrahma lors de Montpellier – OL (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Vendredi soir, Saïd Benrahma est devenu le 382e buteur dans l'histoire de l'OL. L'Algérien a ainsi définitivement inscrit son nom sur les tablettes du club.

A l'image de Nemanja Matić et Orel Mangala, Saïd Benrahma n'aura pas mis trop de temps à démontrer pourquoi l'Olympique lyonnais a fait l'effort pour le recruter. Si ce transfert a mis du temps à se concrétiser, l'ailier a ensuite enchaîné deux titularisations et un passage sur le banc vendredi face à Metz (1-2). Gift Orban lui a été préféré, alors que le footballeur de 28 ans faisait des débuts timides.

Mais le Nigérian est passé à côté de sa première mi-temps, et Pierre Sage a choisi de lancer dès le retour des vestiaires le joueur prêté par West Ham. Bien lui en a pris car son impact a été immédiat, au-delà de son but qui donne l'avantage à l'OL. Il a apporté à l'équipe par sa faculté à conserver la balle et à provoquer le danger chez les messins par ses dribbles.

Trois joueurs déjà importants

En ouvrant son compteur avec le club rhodanien, Benrahma est devenu le 382e buteur lyonnais de l'histoire. Une semaine avant lui, c'est Mangala qui était dans sa position, lui aussi décisif contre Nice (1-0). Cela fait donc quatre points ramenés en deux parties par les recrues hivernales, ce qu'on peut considérer comme un bon début. Sans oublier le travail de Matić au milieu de terrain.