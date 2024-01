Coupe de France : OL - Lille ne sera pas diffusé en clair

Dejan Lovren face à Jonathan David lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Comme pour voir Bergerac - OL vendredi dernier, il faudra payer pour regarder le duel face à Lille mercredi 7 février (18h30). L’affiche ne sera pas retransmise en clair.

C’est devenu monnaie courante dans le football français. Aujourd’hui, il faut posséder plusieurs abonnements si l’on veut avoir la possibilité de voir des matchs. La Coupe de France était l’une des rares possibilités de pouvoir regarder des rencontres en clair, mais là aussi, c’est de moins en moins possible désormais.

Un horaire pas arrangeant pour tout le monde

Ainsi, l’OL, qui avait déjà évolué devant les caméras de beIN Sports pour sa confrontation avec Bergerac au tour précédent (1-2), jouera à nouveau sur la chaîne payante pour son 8e de finale. Ce duel contre Lille, programmé le mercredi 7 février à 18h30, aura au moins l’avantage de se jouer à Décines, bien que cet horaire ait également des inconvénients, surtout en pleine semaine.

Et pour ceux qui n’auront pas le loisir de se rendre au stade de l’Olympique lyonnais, il faudra, outre le fait de posséder un forfait auprès de beIN Sports, se connecter sur son canal 1. La double diffusion avec France 3 a logiquement été accordée au choc entre le 1er et le 3e de Ligue 1, soit entre Paris et Brest, le mercredi soir (21h10). Il faudra donc que le club rhodanien parvienne à passer au moins l’obstacle lillois afin éventuellement de se produire sur France Télévision.