OL, Saint-Priest, Coupe de France : Nicolas Puydebois tacle la FFF

Comme on pouvait s'y attendre, Saint-Priest ne pourra pas jouer chez lui le 8e de finale de Coupe de France contre Valenciennes. Devant la programmation de la FFF, Nicolas Puydebois a poussé un coup de gueule.

C'est le lot de beaucoup d'équipes en Coupe de France lorsqu'elles doivent recevoir des adversaires professionnels. Comme tant d'autres avant lui, Saint-Priest va goûter à la délocalisation lors de son 8e de finale face à Valenciennes. Le lieu de la partie n'est pas encore connu, mais il est certain que cela ne sera pas dans le Rhône en raison du manque d'une infrastructure homologuée pour recevoir cette affiche.

Mais si cette décision de la Fédération était attendue, il aurait tout de même été plus opportun de ne pas programmer deux confrontations à quelques kilomètres d'intervalle comme ce sera le 7 février. L'Olympique lyonnais et l'ASSP joueront à deux heures d'écart le mercredi. "A un moment donné, il faut savoir travailler, sortir de sa tour d'ivoire et regarder où se trouvent les choses, se renseigner et réfléchir un peu. Tu ne peux pas mettre le match de l'OL à 18h30 et celui de Saint-Priest à 20h30 dans la même région le même jour. Mettez de la compétence, a clamé Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. On ne peut pas aller voir les deux rencontres, ils auraient pu décaler."

Match possiblement à Bourgoin

La formation de National 3 devrait jouer à Pierre-Rajon (Bourgoin-Jallieu) ou à Marcel-Verchère (Bourg-en-Bresse), sachant que le premier choix se porterait sur l'Isère. En tout cas, cela pose la question des enceintes sportives à proximité de Lyon. "Cela pousse Saint-Priest, parce que leur terrain n'est pas homologué, à aller jouer ailleurs, hors du département. Il y avait des choses à faire, mais il aurait fallu s'organiser autrement", regrette notre consultant.

Pour le Petit Poucet de cette édition de la Coupe de France, il faut espérer que malgré l'éloignement relatif, la fête soit belle, avant pourquoi pas des retrouvailles entre les deux clubs partenaires rhodaniens en quarts de finale.