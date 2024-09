Eagle Football Group (ex-OL Groupe) dément une nouvelle OPA

John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Suite aux propos de John Textor en conférence de presse il y a plus d’une semaine, Eagle Group (ex-OL Groupe) a été obligé de démentir la tenue prochaine d’une nouvelle OPA sur les actions restantes.

C’est une scène pour le moins cocasse, voire lunaire. Un communiqué d’un groupe qui vient contredire les paroles de son propre patron. C’est pourtant ce qu’il s’est passé vendredi soir avec Eagle Football Group (ex-OL Groupe) concernant le projet d’une future OPA sur les actions restantes du groupe. Dans un communiqué, il est annoncé que "la cotation des titres Eagle Football Group est suspendue depuis jeudi 12 septembre et reprendra lundi 24 septembre." Il est surtout dit "qu’il n’existe aucune discussion entre John Textor, Eagle Football Holding et Eagle Football Group sur un éventuel projet d’offre visant les titres Eagle Football Group."

Textor un peu trop vite en besogne ?

Toutefois, le mercredi 11 septembre dernier, John Textor s’est montré plutôt bavard sur la question et avait laissé sous-entendre son intention de racheter les dernières actions qui n’étaient pas encore dans la besace d’Eagle Football. Le patron américain avait d’ailleurs mis en avant un prix plus attractif que celui de la précédente OPA afin de tout récupérer. Il semblerait une fois de plus que Textor soit allé un peu trop vite en besogne sur le dossier, au point de se faire contredire par son propre groupe… Une telle opération n'est pas pour tout de suite.