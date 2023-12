Jean-Michel Aulas (ex-OL) : "La lumière est intervenue" 

Dans le sillage d'une victoire revitalisante contre Toulouse, Jean-Michel Aulas, figure emblématique de l'Olympique lyonnais, est revenu ce samedi sur sa réconciliation avec le nouveau propriétaire John Textor.

La période tumultueuse que traverse l'Olympique lyonnais semble toucher à sa fin. Jean-Michel Aulas, après avoir été élu vice-président de la FFF, a également scellé une réconciliation avec John Textor, signe d'un renouveau pour le club en quête de stabilité. Aulas, présent lors du succès de l'OL face à Toulouse, a mis en lumière la fin d'un conflit qui a pesé sur le club. Textor et Aulas ont en effet trouvé un accord concernant le rachat d'actions et l'abandon des plaintes mutuelles. La tension palpable au sein du club a suscité l'inquiétude de l’ancien président, conscient de l'impact que pouvaient avoir ces frictions sur les joueurs. "On souffre quand on voit les résultats sportifs de notre OL et on se prend à imaginer que l'attitude d'opposition créait une sorte de blocage peut-être chez les joueurs. On a pensé aux salariés et aux joueurs", avait-il expliqué après son élection.

La victoire face à Toulouse a été un catalyseur, selon les mots d'Aulas, "la lumière est intervenue". Il évoque un sentiment de fête des lumières en son for intérieur, un clin d'œil à la célèbre fête lyonnaise qui se déroulait le week-end de la rencontre face à Toulouse. Cet esprit de fête semblait avoir gagné le terrain, où Alexandre Lacazette a brillé avec un triplé.

"On a la capacité de se sauver"

En ce qui concerne la réconciliation avec Textor, Aulas met l'accent sur l'intérêt supérieur de l'Olympique Lyonnais, "il ne fallait pas que certains puissent s'approprier des raisons externes", confie-t-il au micro de Jacques Vendroux. Il souligne la résolution des problèmes économiques et la solidarité retrouvée au sein du club : "aujourd'hui le coach, les joueurs et les supporters sont en face d'un certain nombre de réalités. On a la capacité de se sauver parce que les problèmes économiques qui avaient pu gêner à un moment donné ont été réglés de manière tout à fait sereine." IIl faut espérer que cette harmonie nouvellement établie entre Aulas et Textor soit synonyme d'un avenir plus ensoleillé pour les Lyonnais, qui aspirent à enfin remonter dans le classement de la Ligue 1.