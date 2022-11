Le manque d’expérience est-il le principal problème de l’OL ?

Corentin Tolisso, en discussion avec Maxence Caqueret et Karl Toko-Ekambi à l’échauffement avant OL – Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Depuis le début de son mandat, Laurent Blanc a régulièrement l’habitude de pointer du doigt le manque d’expérience de son équipe, notamment défensivement. Mais ce facteur est-il le principal point noir de l’OL actuellement ?

“Je pense qu’il faut amener un peu d’expérience”. Cette phrase est de Laurent Blanc vendredi 11 novembre à l’issue du nul face à Nice (1-1). Dans cette réponse sur les besoins de l’OL lors du mercato, l’entraîneur rhodanien ne cache pas qu’il souhaite du renfort cet hiver, même s’il a conscience qu’il terminera la saison avec "90% de l’effectif actuel".

Dès son arrivée en octobre dernier, le Cévenol avait pointé du doigt un aspect qui constituait pour lui une faille de l’effectif lyonnais. Le technicien français a entre ses mains un groupe jeune, particulièrement en défense, une remarque qu’il répète régulièrement au cours de ses conférences de presse en prenant pour exemple Malo Gusto, Castello Lukeba et Sinaly Diomandé, qu’il a relancé. Ces trois éléments importants du 11 de départ ont respectivement 19 ans pour les deux premiers et 21 ans pour l’Ivoirien. Malgré leur âge, ces trois garçons sont néanmoins internationaux Espoirs français, et même chez les A pour Diomandé. Ils commencent également à avoir une certaine connaissance du haut niveau car ils ont disputé 53, 44 et 51 matchs professionnels avec l’OL. De plus, ils sont rarement passés au travers cette saison sur les 15 premières rencontres.

De jeunes défenseurs qui répondent aux attentes

Alors le manque d’expérience est-il le principal point noir de l’Olympique lyonnais sur le début d’exercice 2022-2023 ? Notre consultant, Nicolas Puydebois, n’est que partiellement d’accord avec Laurent Blanc, notamment lorsque ce dernier évoque l’arrière-garde. “Défensivement, ils vont faire le taff les gamins. Gusto et Lukeba sont présents et on s’appuie sur eux. Ils ne sont pas décevants. Prendre un défenseur ne fera pas marquer des buts. Il manque un milieu créateur, a-t-il insisté dans “Tant qu’il y aura des Gones” lundi. Houssem Aouar n’est pas bien, il faut peut-être lui apporter de la concurrence. Aujourd’hui, on pointe l’inexpérience de la défense, mais je ne suis pas sûr que ce soit là où l’équipe pèche le plus, même si on a besoin d’un défenseur central plus expérimenté. Il faudrait aussi un milieu avec de la bouteille qui vienne faire progresser Maxence Caqueret et Johann Lepenant.”

Un constat que dresse également Sylvain Idangar. “Je trouve qu’au milieu de terrain, on manque d’expérience par rapport aux objectifs du club. Ne serait-ce que pour aller chercher une place européenne, il faut quand même des joueurs expérimentés, nous a affirmé l'ex-attaquant. Un championnat c’est long et il faut savoir gérer.”

L'OL a aussi un manque de créativité au milieu

Plus qu’un garçon avec du vécu, Armand Garrido souhaiterait voir l’Olympique lyonnais ajouter de la créativité dans son jeu. “Il manque de la maturité dans son équipe. C’est une formation jeune, notamment en défense. Corentin Tolisso manque dans l’entrejeu pour apporter son expérience. Devant, il y a Alexandre Lacazette, mais il faut surtout quelqu’un qui puisse aider à l’organisation du milieu de terrain, d’autant plus qu’il y a quelques joueurs qui n’évoluent pas à leur niveau”, a observé l’ancien éducateur de l’OL dans TKYDG.

Des cadres d'un calibre international au milieu, le club en avait encore récemment. Depuis les départs de Bruno Guimarães (janvier) et Lucas Paquetá (août), l’édifice s’effrite, même si le numéro 10 n’a pas empêché les Rhodaniens de terminer 8es la saison dernière. “En les gardant, l’OL figurerait dans les trois premiers, a assuré Sylvain Idangar. Maintenant, il y a l’aspect économique et financier que je ne maîtrise pas. Les éléments d’expérience coûtent cher. Il y a aussi l’intégration à digérer, c’est encore du temps de perdu. On ne peut pas revenir en arrière, mais ce qui m’a chagriné, c’est que Lyon avait deux joueurs de talent, et en plus avec Lacazette, tu pouvais faire quelque chose de beau. Tu pouvais avoir de l’espoir. Le temps de reconstruire, ce ne sera pas pour cette année mais peut-être pour la prochaine.”

Pour revenir sur le manque de vécu, l’Olympique lyonnais compte tout de même dans ses rangs quelques garçons capables de répondre à cette problématique. On peut citer les champions du monde Corentin Tolisso et Jérôme Boateng, mais également le capitaine Alexandre Lacazette ou encore Nicolas Tagliafico, qui a mis tout le monde d’accord très rapidement. Ces footballeurs doivent “apporter du métier. Quelqu’un qui a 300 matchs derrière lui, il a connu des situations qu’un jeune venant des U18 ou U19 n’a jamais expérimentées, a noté Nicolas Puydebois. Tu connais la pression du résultat, des supporteurs, jouer à l’extérieur… C’est la transmission de ceux qui étaient là avant toi qui te donnes les tuyaux qui te permettront de progresser et de devenir un vrai professionnel.”

Tolisso et Boateng, des joueurs d'expérience à l'infirmerie

Armand Garrido poursuit ce portrait du joueur d’expérience idéal. “Il rassure les autres. Il sait gérer ses émotions et les événements de la partie. Dans une rencontre, il y en a toujours : un penalty, un but encaissé… Il faut savoir réagir ensuite, a détaillé l’actuel coordinateur sportif du FC Bourgoin-Jallieu. Cet élément expérimenté a déjà vécu ça et il tranquillise ses partenaires, les remet en place.”

Malheureusement pour l’OL, deux d’entre eux, Corentin Tolisso et Jérôme Boateng, sont soumis aux blessures, soit régulièrement, soit depuis plusieurs semaines. “C’est un souci de ne pas pouvoir compter sur eux. Un Tolisso et un Boateng en forme et à l’abri des pépins physiques, c’est autre chose et ça aurait fait du bien. Malheureusement, ce n’est pas le cas et ce n’est pas sûr, surtout pour Boateng vu son âge, que ça aille de mieux en mieux, a mis en garde Sylvain Idangar. L’Allemand doit se gérer, écouter son corps.”

Cet hiver, l’OL devrait en toute logique recruter un garçon expérimenté, possiblement derrière. Il sera ensuite temps de dire si oui ou non, cet ajout a fait basculer la saison de l’Olympique lyonnais. “Les équipes jeunes ne sont pas celles qui performent le plus. A l’époque des titres, le groupe était constitué de vieux briscards avec des jeunes qui avaient envie, a rappelé Nicolas Puydebois. Il y avait un juste équilibre.” S’il n’est pas encore question de soulever un trophée, ou peut-être la Coupe de France, il est avant tout capital pour le club rhodanien de retrouver une compétition européenne en 2023-2024.